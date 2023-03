Zapomenuté heslo

Dobrý den,pokud máte na mysli heslo (respektive PIN či gesto), které telefon požaduje po spuštění k prvnímu odemknutí, tak v tom okamžiku bohužel neexistuje jiná možnost přihlášení (například pomocí otisku prstu nebo rozpoznání obličeje).Toto heslo je používáno pro šifrování obsahu interního úložiště, takže bohužel nebude fungovat ani případný pokus o připojení telefonu k počítači pomocí kabelu a následné stažení dat. Stejně tak není možné telefon odemknout vzdáleně pomocí funkce Google Najdi moje zařízení.V podstatě jedinou možností, jak telefon zprovoznit, je jeho obnovení do továrního nastavení přes konzoli pro obnovení. V takovém případě však z bezpečnostních důvodů dojde ke smazání veškerých dat bez naděje na jejich obnovení. Telefon pak bude požadovat ověření účtem Google původně přihlášeného uživatele.Pokud bych to měl shrnout: požadavek na autorizaci nelze obejít - ostatně pak by takový způsob ochrany dat nedával smysl, protože by ho mohl využít kdokoli, komu se telefon dostane do ruk. V podstatě tedy máte jen dvě možnosti: vzpomenout si na heslo, nebo obnovit telefon do továrního nastavení i za cenu ztráty veškerých dat.Přeji hezký denKarel Kilián

