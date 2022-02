Xiaomi - AOD

Tento telefon jsem si taky chtěl pořídit, ale právě to že nemá plnohodnotné AOD a nebo notifikační diodu mě odradilo. Nebyl by problém odemknout BL a nahrát tam ROM od xiaomi.eu ale to se mi příčí u nového přístroje který je v záruce. Nechápu proč dnes výrobci nedávají do mobilů notifikační diody. U Amoledu s plnohodnotným AOD je to logické ale dnes jsou bez diody i veškeré telefony s IPS displeji. Nemám telefon neustále v ruce ale spíš polozený na stole tak by mě nebavilo ho pokaždé když se vzdálím pak kontrolovat. Kdyby někdo měl typ na telefon podobných rozměrů a váhy do 10tis. s plnohodnotným AOD nebo diodou tak budu rád. Preferuji čtečku otisku na těle ne v displeji. Děkuji

