Windows update

ještě pro doplnění text: "Nemohli jsme se připojit k aktualizační službě. Zkusíme to později znovu, nebo to můžete zkontrolovat hned. Pokud to pořád nefunguje, ověřte, jestli jste připojení k internetu."

Souhlasím (+ 1 ) | Nesouhlasím ( 0 ) | Odpovědět