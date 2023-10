Windows 10 a datový limit

Proč instalovat balast 3. strany když ve Windows tato funkce už dávno je? Nejste jeden z těch, co by i na instalaci a pročištění disku doporučil CCcleaner a kliknou START co?Pro tazatele: Jdi do nastavení, zde vyber Siť a Internet, pak vybereš hned na té uvodní stránce Využití dat a tam je pak možnost nastavení Limitu a kdy se limit resetuje, resp. jaký den se to má vynulovat.

Souhlasím (+ 5 ) | Nesouhlasím ( 0 ) | Odpovědět