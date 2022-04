Vypnutí notebooku po vypojení kabelu

Tohle také nechápu. Tazatelé tu obvykle udrží pozornost maximálně pár hodiny, maximálně dnů. Pak už dotaz v životě neuvidí, protože mají problém vyřešen (nebo zjistí, že to vyřešit nejde) a Poradnu dál nepotřebují. Ale Redakce z nějakého debilního důvodu vytahuje týdny nebo i měsíce staré a většinou i zodpovězené dotazy, aby k nim napsala +-to, co tam už napsali ostatní před měsícem. A ještě si to hodí hezky nahoru.Nechápu, proč to dělají. Pro tazatele to má hodnotu nulovou, protože tu už dávno není a pokud má někdo podobný problém, obvykle stejně píše dotaz rovnou nový, aniž by trochu hledal. Jen tím serou lidi, co tu radí pravidelně. Zvlášť pokud si nevšimnou, že je to mrtvola vytažená ze skříně a dotaz znovu ožije. Je fakt otrava, když člověk zjistí, že ztrácí čas s něčím, co nikoho nezajímá. Tímto se baví snad jen trollové a Kilián. Obecně nemá smysl reagovat na cokoliv staršího jednoho dne. Jediný, kdo může dotaz smysluplně oživit po delší době, je tazatel s nějakým dalším vývojem svého problému. Jinak je to zcela mimo.

