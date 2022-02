Vybíjení tabletu

Dobrý den,jako první bych doporučil zkusit nabít tablet jiným kabelem, případně použít jiný nabíjecí adaptér. Pokud se situace nezmění, zkuste připojit tablet kabelem k USB portu zapnutého počítače nebo notebooku. Ten dodává menší proud, takže by mohl probrat příliš vybitou baterii.Pokud lze tablet (alespoň při připojení k nabíječce) spustit, zkuste jako další obnovení do továrního nastavení. Pokud se dostanete do systému, najdete tuto možnost v Nastavení-O tabletu-Obnovení do továrního nastavení.Jestliže se do systému nedostanete, ale tablet lze zapnout a provést obnovení do továrního nastavení přes konzoli pro obnovení. Mělo by to fungovat takto:- Vypněte tablet (pokud to nejde, držte cca 10 sekund tlačítko pro vypnutí).- Stiskněte a držte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.- Zapněte tablet tlačítkem pro zapnutí.- Na obrazovce by se měla objevit nabídka konzole pro zotavení.- Tlačítky pro nastavení hlasitosti aktivujte položku Wipe Data.- Potvrďte volbu krátkým podržením tlačítka pro zapnutí.- Potvrďte a vyčkejte provedení všech operací.- Restartujte tablet přes položku Reboot.Jestliže ani po obnovení do továrního nastavení nebude možné tablet nabít, pak lze celkem spolehlivě předpokládat, že se jedná o hardwarovou závadu - pravděpodobně baterie, nabíjecího okruhu nebo konektoru. S tou doporučuji obrátit se na servis, nicméně je pravda, že pokud by se jednalo o baterii, bude patrně oprava vzhledem k ceně tabletu nerentabilní.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

