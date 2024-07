Víc domácnostní jedna síť

To nevygooglis. ja jen doplnim1 ano jmenuje se to VPN2 ne staci jen na jednom miste a ty dalsi se budou pripojovat k routeru s verejnou. 3. nebo nemusis mit zadnou verejku ale jen si zaplatis sluzbu sdileni internetu s VPN, nekteri to pro firemni uzivatele nabizeji, mozna od jednoho poskytovatele (pokud mas) tak by to taky mohl zriditA ted konkretne. Na jednom zarizeni s verejkou musis vytvorit VPN server at uz L2TP, OpenVPN, WireGuard apod. na dalsich zarizenich musis mit VPN klienta (nektere lepsi zarizeni typu Asus, TP Link, Mikrotik to uz maji nattivně, nektere to nemaji vubec a u nekterych lze dodat alternativni FirmWare (OpenWRT) a doinstaluje se to. Takze popis co mas a co nemas, a my napisem zda to na tom co mas pujde ci budes muset vymenit

Souhlasím (+ 2 ) | Nesouhlasím (- 1 ) | Odpovědět