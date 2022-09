Ve firefoxu nejde zvuk na youtube atd...

Dobrý den,jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví vypnutí zvuku příslušného panelu. Poznáte to podle malého textu „ZTLUMENO“ na daném listě. Pak by mělo stačit klepnout na daný list pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolit možnost Zapnout zvuk panelu.Pokud není příčina problémů se zvukem ve vypnutém panelu, zkuste ve Windows klepnout pravým tlačítkem myši na ikonu nastavení zvuku (reproduktor) a z nabídky zvolte Otevřít směšovač hlasitosti. Zde pak pomocí vertikálního posuvníku přejděte na nastavení hlasitosti Firefoxu a zkontrolujte, zda nemá vypnutý zvuk – poznáte to podle ikony v podobě přeškrtnutého reproduktoru. Stačí na ni klepnout a zvuk by měl opět začít fungovat.Další možností, kterou můžete zkusit, je vypnutí hardwarové akcelerace v prohlížeči. To provedete tak, že klepnete na nabídku aplikace (tlačítko se třemi vodorovnými čárkami v pravém horním rohu okna) a přejdete do Nastavení. Sjeďte dolů a v sekci Výkon zrušte aktivaci volby Použít doporučené nastavení výkonu. Poté zrušte zaškrtnutí políčka Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná. Nakonec zavřete a znovu spusťte Firefox.Dalším krokem k řešení problému se zvukem při přehrávání videí YouTube ve Firefoxu je odstranění dat procházení. To provedete následujícím způsobem: otevřete prohlížeč Firefox a pak současně stiskněte klávesy Ctrl + Shift + Delete. U položky Časové období mazání vyberte možnost Vše, aktivujte všechna dostupná zatržítka a stiskněte OK.Někdy se zvuk ve videích na YouTube nepřehrává správně kvůli poškozenému rozšíření prohlížeče. Zkuste tedy YouTube otevřít v anonymním okně – pokud bude zvuk fungovat, pak je možné, že viníkem je některý doplněk. V takovém případě můžete zkusit jednotlivé doplňky postupně odinstalovávat nebo zakazovat.Další možností je provést obnovení Firefoxu. To provedete takto: klepněte na nabídku aplikace… (tlačítko se třemi vodorovnými čárkami v pravém horním rohu okna) a přejděte od Nápověda-Režim řešení potíží. V dalším dialogu zvolte Restartovat a při opětovném spuštění klepněte na tlačítko Obnovit Firefox. Pokud nepomůže ani toto, doporučil bych odinstalaci a opětovnou instalaci Firefoxu.Přeji hezký den.Karel KiliánŽivě.cz Ukázat celý příspěvek

