Na to sa nepýtal. "Nabiť cez noc" nie je nejaká svetoborná myšlienka ktorá napadla len teba a pár vyvolených, ale úplne bežný spôsob nabíjania mobilu ktorý keby pánovi vyhovoval, použil by ho bez toho že by mu to niekto poradil v poradni.

Souhlasím (+ 4 ) | Nesouhlasím (- 4 ) | Odpovědět