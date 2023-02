Txt. Windows - znaková sada

Dobrý den,změnit výchozí znakovou sadu v aplikaci Poznámkový blok (Notepad) lze, ale je to možné pouze v Editoru registru. Samotná aplikace takové nastavení bohužel nenabízí. Editor registru spusťte tak, že stisknete klávesovou zkratku Win+R, zadáte příkaz regedit a potvrdíte ho Enterem. Na dotaz, zda chcete aplikaci povolit provádění změn, odpovězte stiskem tlačítka Ano.Poté přejděte do sekce HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Notepad, v pravé části okna editoru klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Nový – Hodnota DWORD (32bitová). Nově vytvořenou položku pojmenujte jako iDefaultEncoding.Pak dvakrát klepněte na položku iDefaultEncoding a zadejte hodnotu dle požadovaného typu kódování: 1 = ANSI, 2 = UTF-16 LE, 3 = UTF-16 BE, 4 = UTF-8 BOM, 5 = UTF-8. Změnu potvrďte stiskem tlačítka OK. Ukončete Editor registru a otevřete Poznámkový blok – ve stavovém řádku by mělo být zvoleno preferované kódování.Výše uvedené nastavení se aplikuje pouze při otevírání nové instance Poznámkového bloku. Pokud otevřete textový dokument uložený v jiném kódování, Poznámkový blok ho otevře v kódování určeném v tomto souboru. Navzdory výše uvedené úpravě registru bude při použití nabídky Nový na Ploše (Nový → Textový dokument) takto vytvořený soubor vždy používat UTF-8 a bohužel to nelze nijak změnit.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

