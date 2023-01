Dobrý den,předem podotýkám že jsem absolutní laik. Chtěl bych koupit router TP-Link Archer C54, ale nevím jestli i tak budu moct mít stolní PC připojen k internetu kabelem a pro notebook používat wifi. Lze tedy z routeru vést kabel do PC, nebo do jde kabel pouze do routeru a dál pouze wifi?