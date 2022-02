Telefon se sám restartuje - čím to je?

Dobrý den,tento problém může být způsobem jak nějakou softwarovou chybou, tak i hardwarovým problémem. V první řadě bych doporučil aktualizovat všechny aplikace (přes Obchod Google Play) a zjistit, zda není k dispozici aktualizace operačního systému (Nastavení-O telefonu).Pokud i po provedení aktualizací bude docházet k restartům, doporučil bych provést obnovení do továrního nastavení. Než se do něj pustíte, zálohujte si pro jistotu všechna data, o která nechcete přijít. Pak přejděte do Nastavení a vyberte možnost Obecná správa-Obnovit. Klepněte na Obnovit tovární data-Obnovit-Odstranit vše. Po potvrzení dojde k restartování telefonu a jeho obnovení do továrních hodnot.Poté bych doporučil telefon nastavit jako nový, tj. neobnovovat žádná data ani aplikace ze zálohy. Zkuste ho nějakou dobu používat, abyste zjistil, zda se problém se samovolnými restarty vyřešil. V případě, že problémy ustanou, byl patrně příčinou nějaký softwarový problém - ať už v systému, nebo (méně pravděpodobně) v nějaké aplikaci.Jestliže samovolné restarty po obnovení telefonu do továrního nastavení neustanou, lze celkem spolehlivě předpokládat, že se jedná o hardwarovou závadu. S tou doporučuji obrátit se na servis, respektive (je-li telefon v záruční době) uplatnit záruku u prodejce.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

