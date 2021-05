Ciferníky pro hodinky Amazfit T-Rex

Dobrý den,obecně bych doporučil vybrat si z desítek ciferníků, které jsou dostupné v obslužné aplikaci Amazfit Zepp. Nicméně ano, kromě toho lze používat i ciferníky z jiných zdrojů. Postup je složitější a je zde riziko, že si zablokujete zařízení, takže zvažte, jestli něco takového podstoupit.1. Stáhněte do telefonu soubor s ciferníkem - měl by mít příponu .bin.2. Otevřete aplikaci pro správu souborů a přejděte v ní do složky se staženými soubory (typicky Downloads v kořenovém adresáři).3. Vyhledejte stažený soubor a zkopírujte nebo ho přesuňte do složky \android\data\com.huami.watch.hmwatchmanager\files\watch_skin_local.4. Následně smažte všechny soubory a složky ze složky watch_skin_local, kromě toho souboru, který jste sem zkopíroval.5. Následně spusťte aplikaci Zepp.6. Vyberte a nainstalujte některý z nabízených ciferníků a zapamatujte si jeho název.7, Poté se vraťte zpět do aplikace pro správu souborů, do složky watch_skin_local.8. Zde byste měli vidět nově vytvořenou složku (proto jsme v bodě 4 mazali všechny zde uložené složky).9. Přesuňte soubor .bin se staženým ciferníkem do této nově vytvořené složky.10. Ve složce tak budou dva soubory .bin - ten, co jste stáhli, a ještě jeden.11. Pojmenujte stažený soubor stejně, jako ten, co již ve složce byl, tj. musí dojít k jeho následnému přepsání.12. Opět se vraťte do aplikace Zepp.13. Zde znovu nainstalujte stejný ciferník jako v bodě 6.14. Tím dojde k nahrání staženého ciferníku do hodinek.Přeji hezký denKarel Kilián

