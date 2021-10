Svislé černé čáry při tisku tiskárny

Manuál říká, že může pomoci i opětovná instalace toneru.If horizontally aligned black streaks or smears appear:• The toner cartridge may be installed improperly. Remove the toner cartridge and reinsert it.• The toner cartridge may be defective. Remove the toner cartridge and install a new one (see "Replacing the toner cartridge" on page 130).If the problem persists, the machine may require repairing. Contact a service representative.

Souhlasím (+ 7 ) | Nesouhlasím (- 5 ) | Odpovědět