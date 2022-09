Stránky s PDF soubory do offline

Dobrý den,pokud chápu Vaší otázku správně, jde Vám o stažení nějaké webové stránky na disk počítače tak, abyste jí mohl procházet v offline režimu. V takovém případě mohu z vlastní zkušenosti doporučit software HTTrack Website Copier (https://www.httrack.com/).Aplikace je k dispozici zdarma (je licencována pod GNU General Public License verze 3) a existuje ve verzích pro operační systémy Windows, Linux, macOS a Android. Doporučuji ji po instalaci a prvním spuštění přepnout do češtiny.S nastavením Vám pomůže průvodce, ve kterém postupně zadáte název projektu a složku, do které chcete stažené stránky uložit. Pokud by Vám šlo vysloveně jen o stažení dokumentů PDF, můžete to určit ve druhém kroku v Nastavení-Filtry. Naopak jestliže chcete stránky po stažení procházet podobným způsobem jako na webu, zvolte možnost Stažení web stránek.Přeji hezký denKarel Kilián

Souhlasím (+ 1 ) | Nesouhlasím ( 0 ) | Odpovědět