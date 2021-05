Půjde spárovat sluchátka Huawei s hodinkami Samsung?

Dobrý den,hodinky Samsung Galaxy Watch Active2 umí přehrávat hudbu uloženou v interní paměti. Dostanete je tam přes aplikaci Galaxy Wearable, kde v nabídce Doma-Přidat obsah do hodinek zvolte možnost Přidat skladby. K přehrávání hudby na hodinkách slouží sekce Hudba, kde je nutné zvolit přehrávání z hodinek.Sluchátka Huawei FreeBuds 4i jsou s hodinkami kompatibilní. Jak sluchátka, tak hodinky podporují Bluetooth 5, čili by v tomto směru neměl nastat žádný problém. Odlišný výrobce nehraje roli.Pro připojení sluchátek k hodinkám je nutné nejprve dostat sluchátka do režimu párování. Pak na hodinkách jděte do Nastavení-Připojení-Bluetooth-Zvuk Bluetooth. Hodinky vyhledají okolní zařízení a měly by vám nabídnout sluchátka. Ty pak spárujte a následně by mělo být možné přehrávat hudbu uloženou v hodinkách do sluchátek.

