Dobrý den,jako první zkuste obě sluchátka od telefonu odpárovat, tj. v systémovém Nastavení jděte do sekce Bluetooth. Zde u každého sluchátka klepněte na tlačítko s malou šipkou po pravé straně a v následující nabídce zvolte možnost Zrušit párování.Následně zkuste uvést sluchátka do továrního nastavení. Bohužel neuvádíte konkrétní typ, ale u většiny sluchátek Xiaomi to funguje takto:1. Vložte obě sluchátka do nabíjecí krabičky.2. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecí krabičky.3. Na obou sluchátkách stiskněte a držte tlačítko na boku, dokud se nevypnou (cca 5 sekund) – rozsvítí se a následně zhasne červená LED.4. Poté sluchátka tlačítky zapněte – držte tlačítko po dobu cca 20 sekund, než dvakrát červeně zabliká LED.5. Vložte sluchátka zpět do nabíjecí krabičky.6. Po pěti sekundách je opět vyjměte – nejprve pravé, pak levé – a ona se spojí.7. V systémovém Nastavení telefonu pak opět sluchátka spárujte.V případě sluchátek jiných značek byste postup jejich uvedení do továrního nastavení měl najít v návodu, případně ho můžete zkusit vyhledat zadáním značky a typu sluchátek spolu s klíčovými slovy „factory reset“.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

