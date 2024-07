Přetažení windows na jinej disk

Pokud se takhle ptáte, nejspíš nemáte potřebnou erudici a proto doporučím vyheldat odborníka kt to udělá.Zajít do servisu, říct, že mám novej SSD, zespodu na PC je licenční číslo, ať mi tam nainstalujou čisté Windows a vyřeší případné problémy. Pro ně to, je jak dloubat se v nose.Hned bych si u nich koupil kabel na přípojení starého disku do USB a až budu mít novej systém, starej disk připojím a stáhnu si z něj, co potřebuju.Teda pokud ten starej není zavirovanej, i s tím by mohli pomoct.Netuším, kolik tahle služba může stát. Litr? A vím, že přinesu domu počítač, kterej funguje.

