Pomoc s výběrem notebooku 14k

Záleží především na tobě. Hoď si to do vyhledávače ve svém oblíbeném obchodě. Předpokládám, že na tohle (pokud ty úpravy fotek nejsou nějak profi) postačí integrovaná grafika v CPU, k tomu min 16GB RAM. Pokud chceš hodně záložek v prohlížeči, tak čím více RAM, tím lépe, ale je otázka, co je u tebe hodně. V dané ceně ale stejně více jak 16GB asi nekoupíš. A k tomu CPU nějaké z posledních generací a mohlo by to šlapat. Neříkám, že musíš koupit zrovna tohle, ale jen nadhodím, co jde v dané cca sehnat. Např:https://www.alza.cz/asus-vivobook-15-m1502ya-... Pokud trochu odolnější, tak např:https://www.alza.cz/acer-aspire-5-15-steel-gr... Pokud přímo určený pro přenášení, tak např (ale je bez OS):https://www.alza.cz/acer-travelmate-p2-shale-... Nějaké, po HW stránce rozumné, HP jsem našel až o něco dráž.Jen upozorním na to, že dnes už není u NB úplně běžné mít LAN port. Vše se řeší přes WiFi. Pokud ho potřebuješ, tak vybírej pečlivě a vše si ověř. A co se týče přehřívání, vždy záleží na daném modelu notebooku. Na výrobci nezáleží. Ale řekněme, že je menší riziko právě u integrované grafiky a CPU označených "U" na konci. Mají nižší spotřebu, ale teoreticky i o něco výkon. Chce si ideálně najít testy daného notebooku, pokud existují. Předpokládám, že tvé původní notebooky měly dedikovanou grafiku. Ty právě jde v NB snadno utavit, ale CPU s integrovanou grafikou už jde výrazně hůř. Proto bych se dedikované grafice, pokud jí fakt nepotřebuješ, vyhnul.Hodně štěstí při výběru.

