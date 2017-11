Podvod na Bazoši

Nejsem si jisty jestli to byla ona, ale podobny pripad se mi stal nekolik let zpatky. Shanel jsem pouzity HTC Desire HD a nasel jsem ho na bazosi taky od nejake podobne pani - uplne stejne chovani, ze na dobirku neposila, tak jsme se domluvili take stejne, ze poslu polovinu predem. Sice nasledujicich 14 dni komunikovala a dusovala se ze telefon posle nasledujici den, ale pak take prestala odpovidat.Povedlo se mi dokonce najit i par dalsich lidi, kteri byli stejnou osobou okradeni, ale komunikace vazla natolik, ze jsme se nedokazali dohodnout na dalsim postupu.V mem pripade se jednalo o relativne malou castku, nebylo by to ani na trestny cin pri podani trestniho oznameni, navic byly udaje s nejvetsi pravdepodobnosti zfalsovane, tak jsem to dal neresil a vzal jsem to jako ponauceni do budoucna.Pokud se u vas jednalo o vyssi castku, mozna by stalo za to trestni oznameni podat, ale moc sanci bych tomu nedaval, spis bych doporucil to vzit stejne - jako ponauceni, alespon v budoucnu stejnou chybu uz neudelate ;)

