Ochranné sklo a čtečka otisků prstů v displeji

Dobrý den,situace týkající se kompatibility ochranných skel v kombinaci se čtečkami otisků prstů na chytrých telefonech je poměrně specifická a závisí na typu ochranného skla. Ochranné tvrzené sklo obecně může ztěžovat rozpoznání otisků prstů, a je důležité, aby byla před jeho aplikací odstraněna původní fólie od výrobce, pokud je na telefonu nainstalovaná.Zda ochranné sklo bude fungovat se čtečkou otisků prstů na vašem Samsungu Galaxy A34, závisí především na typu ochranného skla a jeho tloušťce. Tenká skla nebo fólie mají větší šanci na kompatibilitu, ale mohou vyžadovat specifické nastavení. Některá ochranná skla pak obsahují výřez pro čtečku otisků.Doporučuji tedy vybrat takové ochranné tvrzené sklo, u kterého prodejce výslovně deklaruje, že je určené pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Pokud by se následně ukázalo, že čtečka otisků prstů nefunguje správně, nebo dokonce vůbec, byl by to důvod k reklamaci s požadavkem na vrácení peněz.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

