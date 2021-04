Notebook se při napájení ze sítě seká

Mám notebook který se seká když použiju jeden konkrétní zdroj (který jinak patří k jinému notebooku, ale napětí i max proud má stejný) Když připojim zdroj který k notebooku patří všechno jede jak má. Jo a neseká se celý notebook, seká se jen touchpad. Takže to spíš vypadá na nějaké rušení. Otázka je co se seká vám. Grafický výstup? Některý ovladač nebo program? Příliš vytížený procesor nebo disk?? Ono, moc se toho sekat nemůže. Kdyby se sekalo něco důležitého, končí to modrou smrtí. Možná taky to co popisujete není sekání, ale při běhu ze sítě se možná spouští procesy, které vytíží disk nebo procesor. Indexace, antivirová kontrola, těžba kryptoměn, klidně i nevědomá....Možná koukněte do správce procesů, jestli se něco neblíží 100%.

