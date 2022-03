Nefunkční aplikace od Googlu

Dobrý den,telefony Poco X3 NFC dostaly koncem února malou systémovou aktualizaci. Pokud se problém, který popisujete, projevuje od té doby, je možné, že při její instalaci došlo k nějaké chybě. Chyba v aktualizaci jako takové to však není - tento telefon je poměrně populární a jistě by se se stejnými potížemi ozvali i další uživatelé, což se neděje.Jako první bych doporučil zkusit, zda není problém v bezdrátovém připojení. Zkuste tedy obnovení Wi-Fi, mobilních sítí a Bluetooth, které můžete provést následovně:1. Otevřete Nastavení2. Pokračujte do sekce Připojení a sdílení3. Zde jděte do Obnovit Wi-Fi, mobilní sítě a Bluetooth.4. Klepněte na tlačítko Obnovit nastavení.Pokud se tím problém nevyřeší, lze předpokládat, že jde o nějakou systémovou chybu. V takovém případě bych jako první doporučil provést zálohu dat. Následně udělejte obnovení telefonu do továrního nastavení a nezapomeňte před ním odebrat účty Google a Xiaomi.Přeji hezký den.Karel KiliánŽivě.cz

Souhlasím ( 0 ) | Nesouhlasím (- 1 ) | Odpovědět