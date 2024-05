Nahrávání tv

Co je legální nebo ne tu zrovna teď asi neřešíme, já měl pocit, že dotaz zněl jak má dostat (technicky) video z TV do PC.Nebo máš dojem, že ty miliardy filmů a seriálů na fastshare jsou tam legálně?Pokud je to takový MirekDušín jako ty, tak si musí pořídit (ne ledajakou) grabovací kartu a místo stažení to prostě "vyrobit". Co si stáhneš pro vlastní potřebu je tvoje a nelegální to není - pokud to nepověsíš na torrent. PS: jinak zkoušel jsem "na prasáka" pomocí OBS zaznamenat nějaký dokument s Disney+ a normálně to funguje - akorát je ten obraz ve 480p - ať už kvalitu nastavíš jakoukoli. Ale možná je to vlastně TO, na co je náš tazatel ptal.

