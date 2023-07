Mobil Poco M3 nejde zapnout

Dobrý den,nejprve zkuste po dobu 5 až 7 sekund podržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí telefonu. Pokud je mobil pouze „zamrznutý“, pak by mělo dojít buď k jeho restartování, nebo vypnutí (v takovém případě ho následně kratším stiskem tlačítka znovu zapněte). Jestliže tato metoda nepomůže, zkuste tlačítko pro zapnutí/vypnutí držet po dobu 30 sekund.Pokud to nepomůže, pak připojte telefon k nabíječce a dejte mu nějaký čas, tj. nezkoušejte ho zapnout hned. Některé telefony zobrazí animaci, že bylo zahájeno nabíjení, ale pokud je baterie „totálně mrtvá“, pak se animace nezobrazí. To se děje zejména u zařízení, která nebyla dlouhodobě používána a jejichž baterie se vybila pod optimální hodnoty.Pokud telefon na nabíjení očividně nereaguje, dejte mu čas. Nechte ho připojený k nabíječce jednu až dvě hodiny. Teprve poté se ho pokuste zapnout. Jestliže zareaguje na stisk tlačítka, máte z poloviny vyhráno – pak už jen stačí počkat, zda nastartuje operační systém.Pokud telefon na připojení nabíječky ani po dvou hodinách nijak nereaguje, může být problém v nabíjecím adaptéru, napájecím kabelu či elektrické zásuvce. Doporučuji začít zásuvkou – buď adaptér zapojte do jiné zásuvky, nebo otestuje funkčnost té stávající například zkoušečkou či připojením lampičky.Pokud zásuvka funguje, zkuste vyměnit nabíjecí adaptér. V ideálním případě doporučuji použít nejzákladnější s výstupním výkonem 5 wattů (5 V při 1 A), nebo 10 wattů (5 V při 2 A). Pokud takový adaptér nemáte, zkuste jakýkoli jiný. Nemusíte se ničeho bát – telefon se vždy s nabíječkou „domluví“ na optimálním napětí a proudu.Pokud nepomůže ani výměna napájecího adaptéru, stává se dalším podezřelým nabíjecí kabel. Ideální je používat ten, jež byl součástí balení. Jestliže po zapojení do adaptéru a telefonu nezačne do nějaké doby nabíjení, zkuste kabel vyměnit.… V takovém případě dbejte na to, aby měl správný nabíjecí konektor.Jestliže se telefon stále neprobral, můžete ho zkusit nabíjet z USB portu počítače či notebooku. Ten poskytuje menší proud než většina nabíjecích adaptérů a v některých případech právě to může pomoci oživit zdánlivě mrtvou baterii. S ohledem na nižší nabíjecí proud dejte telefonu trochu času – klidně i tři, nebo čtyři hodiny.Pokud telefon stále nejde zapnout, lze celkem spolehlivě předpokládat, že se jedná o nějaký hardwarový problém. Může být například porouchaná obrazovka, základní deska, baterie, nabíjecí okruh, nebo v podstatě jakákoli jiná komponenta.Zde už bohužel vaše možnosti nejspíš končí. V takovém případě doporučuji obrátit se na odborný servis a svěřit mu identifikaci závady. Pokud je telefon ještě v záruce, mohla by se na tuto závadu vztahovat možnost reklamace.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz Ukázat celý příspěvek

