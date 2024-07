U takové levné USB hračky vidím tři potenciální problémy:1) proudové přetížení USB portu,2) napěťová špička při zapnutí a vypnutí motorku,3) případně skrytá elektronika, která v nestřeženou chvíli bude předstírat, že je USB klávesnice (nebo USB síťová karta apod.) a zaútočí na operační systém.Vaše IT má pravdu, ve firemním PC taková věc nemá co dělat. Jak Vám tady radí ostatní, pokud bez toho nemůžete žít, připojte to do USB nabíječky.

