Low budget - herní pc

Chtěl bych low budget PC do 20.000 Kč včetně bedny a Windowsu. Měla by to být sestava, kterou bych mohl v budoucnu lehce upgradovat, aby nebyla pozadu. Chtěl bych si zahrát nějaké náročnější hry jako Cyberpunk, God of War, nebo RDR2.



Monitor bych chtěl velkej :D s reakční dobou 1ms a obnovovací frekvencí 144Hz. Vím, že většinu lepších her bych rozjel tak na 60-80 fps, ale 60Hz monitor mi přijde zase docela málo, když budu hrát třeba i GTA V. A je pravda, že když mám ve hře víc fps, než má monitor Hz, bude se obraz sekat? Za monitor bych pak chtěl dát třeba i 8-9 tisíc. I s tím, že v budoucnu za pár let by se třeba koupil nový. Stačil by mi full HD? :D Já bych třeba pak zase napsal do poradny ohledně monitoru, až bych si ten PC poskládal. Dávám tomu 2-3 měsíce. Půjde to vždycky po částech z výplaty, nespěchám na to.

