Který model Xiaomi byste vybrali?

Zdravím, chci si koupit nový mobil max do 14 000Kč. Koukal jsem na specifikace i na videa z youtube a mám 3 favority: * Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 8GB/256GB (super je, že má slot na kartu) * Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8GB/256GB * Xiaomi 12T, 8GB/256GBTeď mám Xiaomi Mi 9T (6GB/64GB), s Xiaomi jsem spokojený, jiné značky jako Samsung nechci. Mobil nebudu používat na hraní her, 5G ještě pár let nevyužiju, ale když to mobil bude mít, beru to jako přípravu na další roky. Telefon kupuji tak na 4-5 let.Který z těchto mobilů byste vybrali?