Kancelářské PC

Nikdo neví, co bude za půl roku, natož za pár let. Takže těžko říci, zda to morálně a výkonem vydrží. Že to fyzicky s největší pravděpodobností to PC přežije, to jo, ale zda bude dostatečně výkonné, to ti nikdo neřekne.Jinak si nějak neumím představit účetní s daňovým programem, aby neuměla rozumně s PC. Ale OK. Sice nevíme program, ale takové věci většinou běží i na základních PC celkem OK. Nicméně tady souhlasím s ms | 13. 02. 2024 21:42. Ne, že bych nutně vybíral přesně stejně, ale zrovna Intel 14100, byť by na daný úkol asi jistě stačil, není cenou dobrá nabídka a pokud člověk nepotřebuje vysloveně z nějakého důvodu Intel, tak bych uvažoval spíše o AMD. Ostatně 14100 je jen více taktované 13100 a to je více taktované 12100. Zvažoval bych tedy taky buď ono zmíněné 8500G, které má lepší výkonnější integrovanou grafiku, ale platí za to menší chache, nebo prostě obyčejný Ryzen 7600, který to má naopak a stojí cca stejně. Za stejné peníze člověk získá když už nic jiného, tak dvě jádra navíc. K tomu levnější A620 deska (já mám tedy raději 4 sloty pro RAM, protože je možné, že budeš chtít v průběhu času RAM navýšit), min 16GB RAM, slušné SSD a mělo by to slušně běhat. Ale tak to vidím já, někdo to třeba může vidět jinak.Co ale člověk pracující s čísly ocení nejvíce, je především veliký monitor a dobrým rozlišením, kde ta čísla hezky uvidí a nebude mít na obrazovce mrňky. A to bohužel dnes už 24 fullHD monitor nesplňuje. Ano, jsou levné, ale... A taky nevím, zda je ergonomické rameno ke stolu výhoda, když ho máš jen základní. To si mohu koupit monitor rovnou s pivotem.

