Teoreticky to jde, ale je nutné aby na serveru a u každého klienta bylo nainstalované něco co je propojí. Tj třeba hamachi, nebo i zerotier vpn apod. Možností je více. Pokud to chceš pro pár kamarádů tak to asi není až takový problém a dá se to rozběhat a fungovat i s tím. Ikdyž někdy to rozběhnutí je obtížné, v určitých situacích je to spojení hodně problematické. Jestli to ale chceš pro širokou veřejnost, tak je to hrozný voser a lidi ti tam chodit nebudou. Raději půjdou na jiný server, který má veřejnou ip a tohle není potřeba.

