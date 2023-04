Jaký zvolit režim na TP-Link TL-WR840N

Radsi to nech a kup flasku kamosovi, co ho to bavi a hrabe se v tehle vecech, urcite takovyho mas. On ti rekne a koupi co bude potreba. Nejlepsi mas si to rozsirit dalsim APckem, treba neco od TPLinku za petikilo maji koukam, to ti bude na 30Mbit bohate stacit a mas to za cenu dvou obedu. Zbyle porty na co na tom AP/routriku jsou muzes vyuzit pro PC/NTB, protoze se to bude chovat jako switch. At to dopadne cus.

