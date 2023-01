Jak zakázat ukládání fotek z whatsappu do mobilu?

Nejsem si úplně jistý, jestli to vůbec jde. Když mi někdo pošle fotku nebo pošlu já, tak se uloží do složky WhatsApp v interní paměti. Pravda, nehledal jsem to v nastavení nijak důkladně, ale při zběžném prohlédnutí to tam nikde nevidím.

Souhlasím (+ 2 ) | Nesouhlasím (- 4 ) | Odpovědět