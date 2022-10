Honor 8, přenos obrazu do TV

U Honoru to umí starší Honor Magic 3/pro a pak Honor 30/30Pro nebo novější řady (40,50...)V řadách Androidu to umí třeba Galaxy od tuším modelu S8/9 a asi od Tab S4, pouze Skové řady. Umí to vlajkové modely tabletů třeba od Lenova, z telefonů podporují vlajkové Sony, LGMonitor podporuje každý iPhone od v4 (je třeba lighting-hdmi adaptér) nebo iPad, ty co mají Lighting potřebují redukci, vše s USB-C umí minimálně QHD, thunderboltem vybavené iPady umí i 6k monitor.

