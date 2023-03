Hodinky Samsung Galaxy Watch5 a měření jízdy na koloběžce

Dobrý den,bohužel prakticky u žádných chytrých hodinek s funkcemi pro měření sportovních aktivit není možné uživatelsky doinstalovat podporu dalších typů sportů. Ty jsou ve firmwaru „natvrdo dané“ výrobcem a neexistuje možnost, jak do seznamu podporovaných aktivit přidat další.Je docela zvláštní, že jízdu na koloběžce nepodporují nejen Vámi uváděné Samsung Galaxy Watch5, ale ani hodinky mnoha jiných výrobců, jako je například Xiaomi, Redmi či Amazfit. Tuto sportovní aktivitu podporují například TicWatch Pro 3 Ultra GPS.Jediný, kdo může přidat podporu nové aktivity, je výrobce hodinek, a to formou aktualizace jejich firmwaru. Můžete zkusit napsat vývojářům na e-mail gmanager.sec@samsung.com nebo odeslat zpětnou vazbu v aplikací a požádat, zda by nemohli podporu koloběžky přidat.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

Souhlasím (+ 2 ) | Nesouhlasím ( 0 ) | Odpovědět