"herní" ntb do 7000kc

Zjisti si rozdíl mezi slovy "lajk" a "laik", opravdu to není to samé A ne, za 7000 nekoupíš nic herního, na čem by jely aspoň trochu novější hry a to ani mezi repasy. Slušný stroj na kancelařinu jo, ale na hry fakt ne. Na to potřebuješ externí grafiku a to ty kancelářské repasy většinou nemají a kromě toho, je to nejrizikovější věc u starších ntb.

Souhlasím (+ 14 ) | Nesouhlasím (- 1 ) | Odpovědět