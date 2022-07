GPS glonass nebo Galileo

Spoustě lidí pro výběr stačí žeGPS - USA (vojenský)Glonass - Rusko (vojenský)Galileo - EU (civilní)BDS - Čína (vojenský)Jinak co do přesnosti by to mělo být ccaGPS - Nenadchne ani neurazí použitelné téměř všude, přesnost relativně konstantníGlonass - Prý by měl mít lepší přesnost v hornatých oblastech oproti ostatnímGalileo - Měl by mít lepší přesnost v městské zástavbě oproti ostatnímBDS - Našel jsem hodně doporučení při cestování po AsiiOsobně bych to ale neřešil a spíš nechal ať si to vybírá samo. Kdysi jsem chtěl využívat výhradně Galileo, ale občas se stalo že nebyl v dohledu potřebný počet satelitů, ale při přepnutí na GPS to bylo v pohodě. Nicméně zanedlouho se objevil stejný problém a opět to vyřešilo přepnutí na Galileo. A od té doby to neřeším. Nechat to ať si GNSS vybere jak chce se ukázalo nejvhodnější. Když si může vybírat ze 4 (a případně je i kombinovat a ještě do toho nechá přicmrndávat odhad polohy podle BTS a okolních wifin), tak šance že budeš zrovna někde ve stínu pro všechny se hodně snižuje.

