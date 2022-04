Druhá SIM a WhatsApp

Dobrý den,až dostanete novou SIM s původním telefonním číslem, tak pokud ji vložíte do původního telefonu, měl by se WhatsApp normálně rozjet a fungovat jako předtím, včetně historie a veškerých kontaktů. De facto byste po připojení telefonu k internetu neměl zaznamenat žádnou změnu, protože účet je vázaný na telefonní číslo, nikoli na SIM kartu.Pokud by se WhatsApp na mobilu nerozjel, nebo v případě, že byste použil nový telefon, se zobrazí požadavek na ověření telefonního čísla. To probíhá tak, že provozovatel pošle na dané telefonní číslo SMS se šestimístným kódem, který zadáte do aplikace WhatsApp (případně se do dialogového okna „přepíše“ sám, má-li aplikace povolený přístup k SMS).Co se týká používání na počítači, zde bude velmi pravděpodobně nutné ho znovu spárovat s daným účtem. Desktopová či webová aplikace v takovém případě zobrazí QR kód, jež je nutné naskenovat pomocí aplikace WhatsApp v telefonu.Konkrétně tuto možnost najdete pod třemi tečkami v pravém horním rohu, kde přejděte do Nastavení. Zde klepněte na ikonu QR kódu v pravém horním rohu a přepněte se do sekce Naskenovat kód. Nakonec nasnímejte fotoaparátem zařízení QR kód z obrazovky počítače. Tím by mělo dojít k opětovnému spárování daného PC s Vaším účtem WhatsApp.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

