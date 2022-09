Chytrý náramek na spaní

Když jsem používal Sleep as Android, tak prve jen s telefonem na posteli, a fungovalo to v pohodě. Budil mě sice třeba o půl hodiny dřív než jsem měl nastavený budík, ale opravdu se vstávalo mnohem lépe.Později jsem pořídil Amazfit Cor (který dnes koupíš i kolem 600) fungoval uplně v pohodě. Ještě později jsem pořídil Amazfit Bip, a taky to s tím fungovalo uplně v pohodě. Pak jsem přešel na iOS, a od té doby už ti k tomu nic víc neřeknu.Ale pokud ti jde jen o spaní, tak bych recenze moc neřešil. Nejčastější problémy na co si lidi stěžují je málo funkcí, což tě zajímat nemusí, protože chceš jen jednu. Taky lidi řeší špatný displeje, což tě taky zajímat nemusí, protože to chceš na spaní. Pak spousta lidí kritizuje malou výdrž na baterii, což tě taky zajímat nemusí. Když to chceš jen na spaní, potřebuješ aby to vydrželo jen přes noc.Na spaní potřebuješ aby to mělo akcelerometr, což mají snad všechny, měření tepu, což mají taky skoro všechny, a na buzení se můžou hodit vibrace, což ale taky mají asi všechny.Rozpočet máš myslím dost velký na to, aby sis mohl vybrat vyloženě podle toho co se ti bude líbit a bude ti pohodlné. Nic víc asi řešit nemusíš. Myslím že tvé nároky splní uplně cokoli.

