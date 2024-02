Bezzrcadlovka pro začátečníky

tak mobilem na cestách nefotí jen začátečníci. Na fotky který chceš na cestách dělat a jak je děláš je mobil naprosto ideální zařízení (a to už vůbec neřeším následný zpracování, občas odeslání atp.) Manuál májí všechny lepší telefony (Pixel a S23/4 určitě), RAW taky.Nevím jak tazatel, ale já když cestuju (jen s batohem jak píše), tak se nechci tahat ze zrcadlovkou, ale ani s bezzrcadlovkou a ani s kvalitním kompaktem, protože většinu toho co vyfotim a natočím mi mobil udělá líp, pohotovějc a vyfotím/natočím věci který bych foťákem nikdy neudělal - často než to vybalíš, zapneš a sundáš krytku, tak je ta jedna vhodná chvíle pryč.Ono je dobrý se sám sebe zeptat jestli ten foťák taháš na cesty proto abys udělal "tu pořádnou fotku" a "správně jak se to má dělat" a nebo chceš prostě zachytit to co potkáš proto abys na to v budoucnu vzpomínal, někomu to ukázal a tak.

Souhlasím (+ 4 ) | Nesouhlasím (- 8 ) | Odpovědět