Baterie notebooku se nanabíjí

Bylo by fajn napsat co je to za notebook a jak starý je, ideálně jakou kapacitu měla nová baterie a kolik cyklů a předpokládanou kapacitu má nyní.Pravděpodobně je v háji baterie, u několik let staré baterie bych to bral jako první možnost. Pokud je baterie v záruce (někteří výrobci nabízí na baterii i 3-4 roky záruky) nebo máš nějakou službu kde je výměna baterie zdarma nebo paušální poplatek, tak to dát do servisu.Teoreticky mohly odejít nějaké nabíjecí obvody, ale spíše bych to viděl na tu baterii, případně nabíjecí adaptér (může dávat dost na provoz ale už ne na nabíjení)...

