Aplikace Mi Home a Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Dobrý den,robotické vysavače Xiaomi, respektive Roborock, lze rozdělit do několika kategorií lišících se pořizovací cenou. Kromě cenovky se od sebe odlišují také nabízenými funkcemi, mezi které patří například ukládání mapy domácnosti, možnost jejího rozdělení na jednotlivé místnosti a další.V případě Vámi uváděného modelu Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential výrobce bohužel nenabízí možnost naplánovat úklid konkrétních místností v uživatelem zadané časy. To znamená, že vysavač umí automaticky uklidit pouze celý byt. Jedná se o vysloveně záměrné softwarové omezení - samotný přístroj by to technicky zvládl.Dostupnost jednotlivých funkcí se však liší i v závislosti na regionu. Můžete zkusit (ale neručím za to, že to půjde, navíc toto doporučuji dělat jen v případě, že přes aplikaci neovládáte další spotřebiče) zrušit párování vysavače a následně odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Mi Home.Poté při úvodním nastavení zkuste zadat jiný region - například Mainland China či Indie. Následně se pokuste spárovat vysavač. Je možné, že to nepůjde kvůli regionálnímu omezení na Evropu. Pokud se to ale povede, je šance, že budete mít v nabídce funkce, jež standardně nejsou evropským uživatelům k dispozici. Možná i možnost plánovat úklid jednotlivých místností.Pokud se to nepovede, nic se neděje. Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Mi Home, nastavte správný region a proveďte spárování přístroje.Přeji hezký denKarel KiliánŽivě.cz

