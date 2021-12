Android preniest sms na "novy" fon

Zdravim.Ako zosynchronizujem sms, prihlasenia do app. A podobne veci?Ked je novy fon, tak na zaciatku sapyta, ci preniest to a to. Co ale ak novy nie je?Ako ho donutit, aby si zo zalohy, prip. Stareho fonu stiahol sms, zoznamy volani a podobne veci?Ked dam v starom nastavenie/google/nastavenie a obnovenie/nastavenie zariadenia v okoli, tak mi novy fon nenajde. Ako ho zviditelnit, prip. Ako inak to urobit. Dik