Android 10 => nemůžu nahrávat hovory

Na Androidu 11 to bude to samé. Tak to prostě udělal Google od Androida 10. Na 9 to ještě normálně nahrává, akorát to automaticky nepřiřadí kontakt, to taky zařídil Google. A že by to nahrávání jinak šlo, potvrzuje sám Google, kdy jeho aplikace na volání, bude umět nahrávat hovory, s tím, že bude upozorňovat druhou stranu, že bude nahrávaná.Někdo doporučoval Cube ACR https://play.google.com/store/apps/detailsNa oficiálních stránkách této aplikace stojí:"Does Cube ACR app support Android 10?Please make sure that Cube app is up to date and that ‘Cube ACR App Connector’ is switched on in the app settings - miscellaneous.Set phone recording audio source to ‘voice recognition (software)’ and increase the recording clarity in the app settings - recording. In the same menu, also enable ‘force in-communication mode’. If this does not help, change the audio source to ‘voice call (software)’ and try again."Root je tutovka, protože je to jako mít admin účet, takže si v mobilu můžeš dělat co chceš. Magisk, který slouží k rootování má modul právě pro nahrávání hovorů. A vždy je možnost nahrát custom rom, kde ti Google už nemůže bránit nahrávat hovory. Ale je to blbost, takhle nesmyslně to stěžovat. Majitel mobilu by měl mít právo si sám rozhodnout, jestli chce anebo nechce nahrávat hovory. Očividně to hodně lidi nepoužívá, jinak by s tím začal někdo chodit např. k americkým soudům.

