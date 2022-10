Aktualizace na MiUI 13

Xiaomi vždy pouští aktualizace v dávkách. Typicky to jde nejdříve na cca 1% telefonů, jakmile se ta kvóta vyčerpá, tak dál tu aktualizaci nenabízí, čekají zda to třeba nedělá z telefony cihly a až po nějaké chvíli, kdy není žádný globální problém s updatem to pustí ostatním. Kdyby to tak nedělali tak by museli měnit/refundovat/spravovat mraky telefonů, třeba Mi A3 dostala hned dva major updaty které z těch telefonů udělaly těžítko, naštěstí díky krátké době aktualizací ty telefony aspoň v evropě byly pořád v záruce, takže se za to lidem vracely prachy...

