Adaptér na M.2 SSD

A bude to pomalejší a vyjde to stejně jako NVMe a adaptér do PCIe slotu. Navíc budeš potřebovat kabel od zdroje a k desce.Ten adaptér normálně funguje, stojí to 2-3 stovky což je dnes fakticky příplatek za SATA SSD. Zvláště 2,5 form factor, který pak nikam nedáš. s M.2 SATA se dá aspoň trošku pracovat a vejde se do více věcí. Osobně bych si dnes jiný než M.2 disk nekoupil a jelikož NVMe stojí méně než SATA, tak bych nekupoval SATA. V případě kdybych nutně potřeboval 2,5" form factor do něčeho starého, tak koupím 2.5" rámeček do kterého se dá M.2.

