Z YouTube zmizí ošklivé bannerové reklamy. A povolí (trochu) vulgarity

Dvě nenápadné, ale poměrně zásadní změny přicházejí na YouTube. Síť už přestane přes videa ukazovat tzv. overlay reklamy, tedy reklamy ve formě banneru, které vyskakují v dolní části videí. Zároveň mírně uvolňuje pravidla pro potírání vulgarit, na která si tvůrci v posledních týdnech stěžovali.

Obě novinky mají to společné, že pokrývají aspekty, od kterých YouTube neustupuje příliš často. V posledních letech spíše přidával formáty reklam než ubíral, zároveň zpřísňoval pravidla pro obsah, ale tentokrát se Google rozhodl být vstřícný k celé komunitě.

Overlay reklamy jsou jasným přežitkem minulé doby. Vypadají ohavně a otravují uživatele, což uznává i YouTube, který je na svém fóru nazval „starým formátem reklamy“, který je rušivý. Navíc funguje jen na desktopu, a to v současnosti, kdy velká část zhlédnutí probíhá na mobilních zařízení, není příliš platné.

Příklad ošklivé a rušivé overlay reklamy na YouTube

Reklamy ve formě bannerů přes videa přestanou vyskakovat od 6. dubna. Jediné formáty, které od té doby uvidíte, jsou klasické video reklamy na začátku, uprostřed nebo na konci videí. Bannerové reklamy nicméně zůstanou v liště doporučených videí a stále mohou přes videa vyskakovat okna se speciálními reklamami pro rychlý nákup produktů.

Vydělávat budou moci i mírně sprostá videa

Druhou změnou je zmírnění pravidel pro vulgarity. Ta prošla revizí relativně nedávno a vysloužila si rozsáhlou kritiku tvůrců, jelikož byla vyhnána do absurdity. Nejen, že veškeré neuctivé výrazy YouTube začal hodnotit stejně, jako kdyby neexistovala žádná škála nadávek a sprostých výrazů, a videa s nimi ihned demonetizoval, ale dokonce začal videa demonetizovat i zpětně.

Tvůrci tak přišli o výdělky z kompletně všech videí, které kdy zveřejnili, pokud v nich algoritmy YouTube v prvních sedmi sekundách zjistily náznak vulgarit. Navíc pokud tvůrci chtěli videa zpětně upravit a problematické pasáže odstranit, YouTube jim to nedovolil. Frustrace autorů byla velká.

Síť nakonec slíbila, že pravidla zmírní a právě tuto změnu nyní představila. Nově videa automaticky nepřijdou o možnost monetizace ani tehdy, pokud se prvních sedmi sekundách vulgarita objeví. Místo toho YouTube vyhodnotí, jak moc závažná vulgarita je a pokud nebude moc tvrdá, limitovaná monetizace bude možná.

Po prvních sedmi sekundách budou moci tvůrci mluvit ještě o něco volněji. Ale pokud to přeženou nebo bude vulgarita obsažená v titulku/náhledové grafice, video i nadále dostane varovný štítek. Co se pak dále mění, je konec postihů za to, pokud nevhodné výrazy zazní v hudbě v pozadí. Zmírnění těchto pravidel vešlo v platnost 7. března.