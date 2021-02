Z vyšších vrstev: Test základní desky Asus ROG Strix B550-E Gaming

Asus ROG Strix B550-E Gaming nabízí vedle atraktivního vzhledu i bohatou výbavu a s ní i několik nezvyklých funkcí.

Čipová sada B550 je určená spíše pro sestavy střední třídy, přesto ji díky její dostatečné výbavě najdeme i na dražších deskách. Oproti X570 je sice chudší zejména co do počtu linek PCIe, ale má jednu velkou výhodu – znatelně nižší spotřebu. Je méně náročná na chlazení, a přitom nabízí s příslušnými procesory 16 rychlých linek PCIe 4.0 pro nové karty a čtyři linky pro připojení jednoho rychlého SSD s rozhraním NVMe pro PCIe 4.0. Pro ostatní komponenty jsou k dispozici linky PCIe 3.0 z čipsetu.

Více grafických karet lze provozovat i na B550; rychlé linky lze mezi sloty rozdělit. U nových počítačů už je to ale téměř k ničemu. Oba výrobci grafických karet totiž upustili od podpory klasického SLI a CrossFire i od přípravy profilů pro nové hry a herní vývojáři na přímou implementaci podpory více grafických karet do her taktéž rezignovali.