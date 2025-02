Zvykli byste si na Netflix a spol. s reklamou, nebo si raději připlatíte za verzi bez ní?

Letos to nejspíš bude velké téma. Očekáváme, že Netflix, Max i Disney+ v Česku zavedou tarify s reklamou. A směr ze zahraničí je navíc takový, že tarify bez ní ještě více zdražují, takže lidé opravdu budou stát před dilematem, protože příplatky nejsou zanedbatelné.

Reklamy ve streamech bývají nejen před filmem či seriálem, ale i v průběhu sledování. Na každou hodinu videa vychází v průměru asi pěti minut reklamy. Je to méně než v běžné televize, ale pořád to dokáže zkazit zážitek. Otázka je tedy jasná, připlatili byste si?

Prima+ nebo SkyShowtime již tarify s reklamou zavedly, ale jde spíš o menší služby, které neudávají směr ostatním.

Petr Urban

Reklamu klidně snesu, když to bude levnější

Objem reklamy na komerčních stanicích mě od sledování klasické televize odehnal, ale byl to jeden z mnoha faktorů. Na streamy bez reklam jsem si zvykl, v nižší míře bych je snesl. Doba je náročná a levnější předplatné s reklamou může být aspoň na dočasnou dobu akceptovatelné. Zvlášť když třeba službu sleduji málo.

Martin Nahodil

Raději připlatím za verzi bez reklamy

Připlatím, nebo rovnou zruším. Streamovací služby nejsou něco, bez čeho bych se nutně neobešel a platit za službu, kde bych pořád musel koukat na reklamy, mi moc nedává smysl. Byl bych ochotný si připlatit v případě, že by zdražení bylo nějakých pár desítek korun. Ale kdyby to byl třeba dvojnásobek, už bych nejspíš rušil.

Mám štěstí, že mojí nejpoužívanější službou je Crunchyroll, který se zaměřuje na anime seriály. V jeho případě je cena nějakých 150 korun a zatím jsem nezahlédl nic o tom, že by se plánovala levnější varianta s reklamou, nebo že by se mělo zdražovat. Nejspíš ale na to stejně v budoucnu dojde, jako u většiny velkých služeb.

Karel Kilián

Raději si připlatím za verzi bez reklamy

Netflix ani jiné podobné streamovací služby nepoužívám, protože mě zatím nepřesvědčily o tom, že za dané peníze nabízí odpovídající hodnotu. Z jejich produkce mi připadá zajímavých jen několik filmů a seriálů, ale celkově mě nabídka spíše míjí.

Každopádně aplikuji své zkušenosti z YouTube, kde mě mimořádně otravné reklamy přiměly k zakoupení prémiového členství. I po zdražení si spokojeně chrochtám nad tím, že videa nejsou ničím přerušována. Předpokládám tedy podobný vývoj i u Netflixu, kdybych si ho předplácel.

Vladislav Kluska

Raději si připlatím za verzi bez reklamy

Netflix a YouTube Premium jsou pro mě absolutně core služby. Nějaký Amazon, Max a další jsou sice fajn, ale reálně je nepotřebuju. Díky těm prvním dvěma ale už roky nevím, co je reklama u sledování videa, filmů či seriálů. Nedokážu si představit, že bych se někdy vrátil zpět. Mít celou televizi bez reklam je za mě luxus, za který jsem ochotný si připlatit.

Stejně jako za 4H HDR a další blbiny. Takže stejně, jako jsme připlatili a dokoupili další domácnosti do sdíleného Netflixu, tak i v budoucnu zatnu zuby a zaplatím více. Zdražit takto někdo jiný, tak to ale řeším víc - aktuálně třeba ruším Prime Video, protože toto navýšení pro mě nedává smysl. Ale i tak by mě nepřesvědčil menší poplatek s reklamou. Buď bez, nebo vůbec.

Tomáš Holčík

Raději si připlatím za verzi bez reklamy

U streamovací služby vyžaduji dvě důležité věci - snadné ovládání a špičkovou kvalitu obrazu a zvuku. S reklamou bych to možná teoreticky zvládl, ale u těchto nejlevnějších tarifů nedostanu 4K obraz v Dolby Vision nebo zvuk v Dolby Atmos. Proto raději počkám a službu si zaplatím, až se mi tam nastřádá obsah, než abych měl trvale něco v horší kvalitě s otravnými reklamami.

Lukáš Václavík

Raději si připlatím za verzi bez reklamy

Nezvykl. Buď si připlatím, nebo službu zruším, pokud prémiový tarif bude přehnaně drahý. Streamy si platím právě proto, abych na reklamy koukat nemusel. Asi by mi ani nevadily tolik ty před začátkem filmu nebo seriálu. Ale když mi to začne přerušovat sledování, tak je to velké NE NE. Chvíli jsem měl reklamy na YouTube a ještě teď mě straší ve snech.

A co vy, zvykli byste si na Netflix a spol. s reklamou?