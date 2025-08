Zvuk pustíte do sluchátek i reproduktorů současně. Windows 11 chystají užitečnou novinku

Potřebujete někdy přehrávat zvuk do dvou zařízení souběžně? Windows 11 vám to v dohledné době umožní. Skryté chystané funkce si všiml leaker @phantomofearth. Sdílení zvuku obsahují poslední testovací sestavení operačního systému v kanálech Dev a Beta.

Bude to fungovat jednoduše. Řekněme, že počítač zvuk posílá do sluchátek. Vy ale potřebujete, aby audio přehrávaly také reproduktory. Půjdete tedy do nabídky Rychlá nastavení (Win+A), klepnete na ikonu pro sdílené audio a vyberete druhé zvukové zařízení pro přehrávání.

Nabídka Rychlá nastavení je ta, kterou vyvoláte i klepnutím na jednu ze tří systémových ikon: zvuk, síť nebo baterie. Na desktopech baterie chybí, může však na jejím místě být ikona spořiče energie, když ho zapnete.



V Microsoftu chystají sdílení audia

Zatím nevíme, jak sdílené audio dalo zapnout předčasně. Vypnuté funkce se nachází v různých fázích vývoje, někdy jsou už funkční, byť s chybami. Jindy ještě nejsou v provozuschopném stavu. Momentálně zřejmě nejsnazší způsob, jak posílat zvuk do dvou zvukových výstupů současně, představují nástroje třetích stran jako Voicemeeter.