Zvuk či hlas místo písmenek: Twitter testuje audio tweety

Twitter přináší na svou platformu nový typ příspěvku – takzvané „audio tweety“. Nový formát má uživatelům této sociální sítě umožnit sdílet své myšlenky ve formě zvuku. Funkce je prozatím k dispozici pouze vybraným uživatelům mobilní aplikace pro iOS.

Podle oficiálního vyjádření na blogu budou audio tweety během následujících týdnů k dispozici všem uživatelům aplikace Twitter pro iOS. V tuto chvíli nejsou k dispozici informace o tom, kdy bude novinka dostupná pro Android, případně v rámci webové aplikace.

Zvukové tweety

Uživatelé, kterým již bylo audio tweetování aktivováno, mají v sekci pro vytvoření příspěvku nové tlačítko, po jehož stisku mohou zaznamenat krátkou zvukovou zprávu. Tu lze doprovodit textem, podobně jako při publikaci obrázku, videa či odkazu. Celý postup můžete vidět na následujícím videu.

„Twitter je místo, kde můžete mluvit o tom, co se děje. V průběhu let vám fotografie, videa, GIFy a speciální symboly dovolily přidávat do konverzací svůj vlastní vkus a osobitost,“ uvádí příspěvek na blogu Twitteru. „Ale někdy nestačí 280 znaků a některé nuance se ztratí v překladu. Počínaje dneškem testujeme novou funkci, která dodá lidský rozměr do způsobu, jakým používáme Twitter – svůj vlastní hlas.“

Z pohledu dlouholetých uživatelů se jistě bude jednat o kontroverzně vnímaný krok. Jedním z typických rysů této sociální sítě je totiž stručnost – původně byla délka příspěvků omezena na 140 znaků a teprve před třemi lety byl tento limit zvednut na maximálně 280 znaků.

Řada nejasností a otázek

Audio tweety potenciálně umožňují sdílení mnohem delších příspěvků, neboť délka zvukových klipů je omezena na 140 sekund. V případě delších nahrávek budou rozděleny po 140 sekundách do vlákna vzájemně navazujících tweetů.

Omezení délky nahrávky naznačuje, že se Twitter nechce stát podcastovou platformou. Provozovatel sítě doufá, že tato funkce umožní nový typ komunikace, který zapadne do stávajících způsobů konverzace. Další informace o zvukových tweetech můžete načerpat na stránkách nápovědy.

Otázkou je, jak Twitter hodlá řešit případná porušení pravidel – přeci jen kontrola zvukových nahrávek bude vyžadovat podstatně více času, nemluvě o tom, že na ní jen těžko půjdou aplikovat automatické detekční mechanismy.